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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عارف: 43 وحدة لعلاج السكتة الدماغية في مصر تصل 500 في 2030

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:35 م
هاني عارف، رئيس قسم
هاني عارف، رئيس قسم المخ والأعصاب
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكد هاني عارف، رئيس قسم المخ والأعصاب والمشرف على برنامج السكتة الدماغية بمستشفيات عين شمس، أن دواء السكتة الدماغية لم يكن متوفرا على نفقة الدولة ولم يكن هناك توعية بذلك المرض وكيفية التعامل مع المرضى حتى عام 2014.

وأوضح عارف، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده شركة "بوهرنجر" لتكريم مراكز السكتة الدماغية المعتمدة في مصر من منظمة السكتة الدماغية ومبادرة الملائكة بعنوان "إلحق السكتة في أولها"، أن وزارة الصحة وافقت على توفير العلاج على نفقة الدولة منذ عام 2016.

وأشار إلى أن مصر لديها 43 وحدة سكتة دماغية على مستوى الجمهورية، وسيتم زيادة هذه العدد إلى 500 وحدة في عام 2030، ولدينا ما يقرب من 3 آلاف مريض بالسكتة في مصر، لافتا إلى أن معدل الزيادة في أعداد الإصابات كبير.
عارف: 43 وحدة لعلاج السكتة الدماغية في مصر تصل 500 في 2030
عارف: 43 وحدة لعلاج السكتة الدماغية في مصر تصل 500 في 2030
عارف: 43 وحدة لعلاج السكتة الدماغية في مصر تصل 500 في 2030
عارف: 43 وحدة لعلاج السكتة الدماغية في مصر تصل 500 في 2030

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