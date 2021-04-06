23 طالبا ومعلما يمثلون بورسعيد في تصفيات المشروع الوطني للقراءة
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:32 م
بورسعيد:شيماء رشادطباعة
رافق الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، فريق تعليم بورسعيد الممثل للمحافظة فى التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة، والمقامة بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي انطلقت أمس بين 850 طالبا وطالبة ومعلما من مختلف مراحل التعليم بالجمهورية.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن اليوم الثاني للمنافسات يشهد المنافسة بين 221 متسابقا من محافظات سوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والشرقية، لافتا إلى أن طلاب بورسعيد حريصون كل الحرص على اكتساب المعارف وتحدى جائحة فيروس كورونا المستجد وتخطي التأثيرات السلبية لها.
وأوضح "باهي" أن المشروع الوطني للقراءة يهدف لتنمية الوعى بأهمية القراءة وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، مشيرا إلى أن عدد من شارك فى المنافسات على مستوى الجمهورية قد بلغ 3 ملايين و500 ألف طالبا ومعلما من مختلف المحافظات، تحت مسمى المشروع الوطني للقراءة بالنسبة للطلاب والمعلم المثقف بالنسبة للمعلمين.
ولفت إلى أن الهدف من إقامة التصفيات فى العاصمة الإدارية الجديدة هو دعم التوجه الحكومي لنقل الوزارات والمصالح الحكومية للعاصمة الجديدة، مضيفا أن عدد الطلاب الذين وصلوا للمنافسات النهائية قد بلغ 850 طالبا وطالبة ومعلما من مختلف المحافظات، منهم 23 طالبا وطالبة ومعلما من بورسعيد وتستمر المنافسات حتى الرابعة مساء.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن اليوم الثاني للمنافسات يشهد المنافسة بين 221 متسابقا من محافظات سوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والشرقية، لافتا إلى أن طلاب بورسعيد حريصون كل الحرص على اكتساب المعارف وتحدى جائحة فيروس كورونا المستجد وتخطي التأثيرات السلبية لها.
وأوضح "باهي" أن المشروع الوطني للقراءة يهدف لتنمية الوعى بأهمية القراءة وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، مشيرا إلى أن عدد من شارك فى المنافسات على مستوى الجمهورية قد بلغ 3 ملايين و500 ألف طالبا ومعلما من مختلف المحافظات، تحت مسمى المشروع الوطني للقراءة بالنسبة للطلاب والمعلم المثقف بالنسبة للمعلمين.
ولفت إلى أن الهدف من إقامة التصفيات فى العاصمة الإدارية الجديدة هو دعم التوجه الحكومي لنقل الوزارات والمصالح الحكومية للعاصمة الجديدة، مضيفا أن عدد الطلاب الذين وصلوا للمنافسات النهائية قد بلغ 850 طالبا وطالبة ومعلما من مختلف المحافظات، منهم 23 طالبا وطالبة ومعلما من بورسعيد وتستمر المنافسات حتى الرابعة مساء.