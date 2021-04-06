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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

23 طالبا ومعلما يمثلون بورسعيد في تصفيات المشروع الوطني للقراءة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:32 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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رافق الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، فريق تعليم بورسعيد الممثل للمحافظة فى التصفيات ‏النهائية للمشروع الوطني للقراءة، والمقامة بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي انطلقت أمس بين 850 طالبا وطالبة ‏ومعلما من مختلف مراحل التعليم بالجمهورية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن اليوم الثاني للمنافسات يشهد المنافسة بين 221 متسابقا من محافظات سوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبورسعيد، ‏والسويس، والإسماعيلية، والشرقية، لافتا إلى أن طلاب بورسعيد حريصون كل الحرص على اكتساب المعارف وتحدى جائحة فيروس ‏كورونا المستجد وتخطي التأثيرات السلبية لها.‏

وأوضح "باهي" أن المشروع الوطني للقراءة يهدف لتنمية الوعى بأهمية القراءة وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار ودعم قيمهم ‏الوطنية والإنسانية، مشيرا إلى أن عدد من شارك فى المنافسات على مستوى الجمهورية قد بلغ 3 ملايين و500 ألف طالبا ومعلما من ‏مختلف المحافظات، تحت مسمى المشروع الوطني للقراءة بالنسبة للطلاب والمعلم المثقف بالنسبة للمعلمين.‏

ولفت إلى أن الهدف من إقامة التصفيات فى العاصمة الإدارية الجديدة هو دعم التوجه الحكومي لنقل الوزارات والمصالح ‏الحكومية للعاصمة الجديدة، مضيفا أن عدد الطلاب الذين وصلوا للمنافسات النهائية قد بلغ 850 طالبا وطالبة ومعلما من مختلف ‏المحافظات، منهم 23 طالبا وطالبة ومعلما من بورسعيد وتستمر المنافسات حتى الرابعة مساء.‏

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