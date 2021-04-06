ممثلة عالمية تطلق خط أزياء للبدينات: «لسنا غبيات»

تعهدت الممثلة والمخرجة لينا دنهام بتحدي التصور القائل بأن النساء ذوات الحجم الزائد "غبيات" من خلال مجموعة ملابس جديدة شاملة، فقد تعاونت الممثلة البالغة من العمر 34 عامًا، مع تاجر التجزئة 11 Honore على خط أزياء، مع التمثيل في صور الحملة إضافة للمشاركة في تصميم المجموعة.ستتألف 11 Honore x Lena Dunham من خمس قطع، تم إنشاؤها بالاشتراك مع المصممة دانييل ويليامز إيكي وسيتم إطلاقها اليوم الثلاثاء.وقالت "دنهام" على إنستجرام عندما أعلنت عن التعاون: "لقد كنت بحجم 4 أشخاص على السجادة الحمراء، وأعرف جيدا التظرة التي ينظر بها إلى النساء ذوات الحجم الذائد خاصة بين نجمات هوليود، وقد أتت رغبتها بإطلاق تلك المجموعة من أجل احتضان السيدات البدينات، كنوع من التحدي والشجاعة".ستتألف المجموعة المنسقة من فستان وقميص وبلايزر وسترة وتنورة بأسعار تتراوح بين 98 دولارًا و298 دولارًا، وفي مقابلة لصحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع، كشفت دنهام أنها تأمل أن يتحدى التعاون بعض الصور النمطية حول حركة إيجابية الجسم.وأكدت أن هناك كثير من التساؤلات حول الأحجام الكبيرة، "إنهم يأكلون كثيرا ولا يعرفون كيف يتوقفون.. يجب أن تكون النساء نحيفات مميزات وقادرات على استخدام قوة إرادتهن، لاشك أن النساء الأكبر حجما لديهن عقلا محدودا في فهمهن للعالم، ويستمرن في فعل الأشياء التي تضربهن".وتابعت: لقد استغرق الأمر مني وقتًا طويلًا لكني أحب حقيقة أن جسدي يحكي قصة، وهو ملكي ولن أقضي عمري في الاعتذار عنه، سأحتفل به بالملابس التي تقول: هأنا إذا.