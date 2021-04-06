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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا السادسة أوروبيًا في سرعة توزيع لقاحات كورونا.. ومالطا في صدارة الترتيب

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:49 م
جريدة الدستور
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احتلت النمسا المركز السادس أوروبيا في سرعة توزيع لقاحات كورونا المستجد خلف مالطا والمجر وفنلندا واستونيا وليتوانيا.

وذكر تقرير لمكتب الاتحاد الاوروبي في فيينا اليوم الثلاثاء، أن الخبراء يتفقون على أن السبيل الوحيد للخروج من الوباء هو التطعيم، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة حتى الآن على أربعة لقاحات في الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن هذا سبب كافٍ لتسريع معدل التطعيم بشكل صحيح.

وأفاد التقرير بأن مالطا تأتي في مقدمة الدول الأوروبية من حيث سرعة توزيع اللقاحات، موضحا أنها قامت بتطعيم 35 في المائة من سكانها بالجرعة الأولى من اللقاح حيث قامت في نهاية العام الماضي بشراء المزيد من جرعات اللقاح بالإضافة إلى جرعات اللقاح التي طلبتها من الاتحاد الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن المجر جاءت في المركز الثاني حيث تستخدم لقاحات من روسيا والصين، وتم تطعيم حوالي 24.5 في المائة من السكان ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف التقرير أن فرنسا والدنمارك وقبرص تأتي خلف النمسا موضحا أنه في كل من البلدان الثلاثة تم تطعيم 13 في المائة من السكان، مشيرا إلى أن إسبانيا وإيطاليا والبرتغال  تأتي في المراكز التالية حيث تلقى 12 بالمائة من السكان جرعة التطعيم الأولى.

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