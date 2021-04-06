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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بإنهاء مشكلة موظفي الصناديق الخاصة وتثبيت عمال التشجير

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:31 م
النائب هشام الجاهل،
النائب هشام الجاهل،
عائشة حسن
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طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب بلجنة القوى العاملة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء فى اقتراح برغبة بإصدار توجيهاته لوزارتي المالية والزراعة، لسرعة إنهاء أزمة العاملين بالصناديق الخاصة وتثبيت عمال التشجير، خاصة وأن هيئة التنظيم والإدارة أرست قواعد حل الإشكالية التي تواجههم.

وأشار عضو مجلس النواب، أن عمال التشجير تتراوح أعدادهم ما بين 40 و60 ألف عامل يعملون بعقود تدريب وليس عمل وهو ما يصعب مشكلتهم، وكانت الأزمة تتمثل في عدم وجود بيانات لهم وعملت وزارة الزراعة على حصرهم خلال الفترة الماضية، بينما العاملين بالصناديق الخاصة لديهم مشكلة فى أنهم لا يتمتعون ولا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.

وأوضح " الجاهل" أن آلاف العاملين شابت رؤوسهم في انتظار التعيين، فأصغرهم تخطى عمره الأربعين، وبجانب ذلك هناك العاملين المعينين على الصناديق الخاصة، والتي تتشابه مشكلتهم مع مشكلة عمال التشجير، وعددهم يقترب من ربع مليون موظف حكومي معين يعانون من ضعف مرتباتهم وتأخيرها لشهور، وعدم مساواتهم بزملائهم في الوظائف رغم أنهم موظفين حكوميين معترف بهم.

وأوضح النائب أن هناك إهدار للمبدأ الدستوري بشأن المساواة بين المواطنين، حيث أن هناك زيادة فى الرواتب وكذا المعاشات للمثبتين لا يلحق بها العمالة غير المثبتة، كما إن أزمة تعيينات عمال التشجير المسئول عنها بشكل كبير أيضا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فهو مسؤول عن التعيينات لهؤلاء العاملين وليس وزارة الزراعة، التي يقتصر دورها على إرسال البيانات للجهاز، وبناءً عليها يتخذ القرار وبناءً على قراره تقوم الوزارة بالتنفيذ.

وتشمل المشكلات التي تواجه العاملين على الصناديق الخاصة، وتتمثل في وقف الانتدابات والنقل والترقي والعلاوات وخلافه للعاملين المثبتين على الصناديق، والتأخير في التثبيت على الدرجات الدائمة بالمخالفة للمدد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وحرمان الموظفين المثبتين من الأقدمية عند التثبيت، ورفض التسوية للمثبتين، تأخر صرف المستحقات المالية بسبب عدم وجود أرصدة، ة دم تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أهمية الاتفاق على ضرورة وجود تعديل تشريعي لإعطاء العاملين على الصناديق الخاصة فرصة أولوية التقديم والالتحاق بوظائف القطاعات المختلفة، والحق في تثبيت المنتدبين على حساب ميزانية الوحدة المنتدبين إليها.

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