أمن المنافذ يحبط 9 عمليات تهريب خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ففي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 9 قضايا أبرزها تهريب بضائع أجنبية الصنع، مستلزمات إنتاج أحذية وحقائب جلدية، ولألعاب النارية ومشتملاتها.كما تم ضبط 25 قضية في مجال الأمن العام من أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، كما تم ضبط 1715 مخالفة مرورية متنوعة.وأسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 198 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجالي مكافحة جرائملهجرة غير الشرعية، وتزوير المستندات تم ضبط قضيتين.