17 ألف إصابة جديدة و174 وفاة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 17 ألفًا و430 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتسجل بذلك رقمًا قياسيًا يوميًا جديدًا في عدد الإصابات.وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، في بيانها اليومي، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و963 ألفًا و394 إصابة مؤكدة من بينها 4 آلاف و138 حالة في وضع حرج.وأضافت أنه تم تسجيل 174 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًة إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ مليونا و667 ألفًا و79 متعافيًا حتى الآن.وذكرت أن 25ر13 مليون شخص خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء إيران حتی الآن.