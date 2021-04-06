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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الشباب الجنوب سوداني يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:29 م
د. رشا راغب
د. رشا راغب
إيمان ماهر
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استقبلت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الأمس الاثنين، د. ألبِينُو بُول وزير الشباب والرياضة لدولة جنوب السودان؛ للتعرف على الأكاديمية الوطنية للتدريب ودورها في تأهيل الكوادر الشبابية ولبحث سبل التعاون بينهما.

ورحبت د. رشا راغب بالسيد الوزير وبالوفد المرافق له، وأعربت عن سعادتها بهذا اللقاء وعن تمثيل أربعة من جنوب السودان في اثنين من البرامج التي تقدمها الأكاديمية.

واصطحبت راغب، الوزير والوفد المرافق له في جولة سريعة لتفقد مشروع تطوير مباني الأكاديمية التي يتم تجهيزها؛ لتتوافق مع المعايير العالمية للمباني الخلاقة والمبدعة لتشجيع التعليم والابتكار داخل القاعات الدراسية.

وعرضت مقدمة تعريفية عن نشأة الأكاديمية الوطنية المشروع القومي المصري لبناء الإنسان وعن مجمل الأنشطة التي قدمتها خلال العامين الماضيين، ثم تم عرض فيلم وثائقي عن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة وأغنية "إفريقيا التي نريدها" التي أعدها وقدمها شباب البرنامج تحت إشراف الأكاديمية الوطنية، تلا ذلك لقاء مفتوح مع متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "دفعة الشهيد أحمد منسي".

من جانبه أوضح د. ألبينو أنه من المتابعين للأكاديمية الوطنية على صفحاتها الرسمية كاليوتيوب وعلى وسائل الإعلام المصرية، وأنه شاهد تخريج الرئيس عبد الفتاح السيسي للدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.

وأضاف: "فكرة الأكاديمية ممتازة جدًا وتحتاج إلى أن تُصَدَّر"، وتحدث عن أن التأهيل للقيادة لشباب مصر مهم جدًا؛ لأن مصر دولة لها تاريخ عريق، والشباب المصري واعي جدًا".

كما أكد د. ألبينو أن مصر منذ عهد السادات وحتى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصصت نسبة محددة من المنح الدراسية لشباب جنوب السودان، مما أثمر عن الكثير من القيادات في جنوب السودان على رأسهم نائب رئيس الجمهورية الحالي الذي تخرج من جامعة الزقازيق وأيضًا وزير خارجية جنوب السودان الأسبق وكذلك الكثير من الأطباء والمهندسين.

وأوضح أنه يسعى لعقد اتفاقية مع جامعة الإسكندرية لإيفاد مدربين وأساتذة في المجال الرياضي، وقال: "الرياضة هي لغة مشتركة بين كل القبائل؛ لذلك هي أقرب مشروع لوحدة شعب جنوب السودان وغسل القبلية من أفكار الشباب".

وصرح د. ألبينو أن قرار الحكومة المصرية ببناء مركز لتدريب وتأهيل الشباب في جوبا في جنوب السودان هو من أكثر الأشياء الرائعة التي لاقاها من د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري؛ ليكون بداية الانطلاقة في جنوب السودان، وأضاف: "نحن جنوب السودان ومصر نشرب من النيل نفسه، فالتكامل بين الدولتين مهم جدًا؛ حتى نضمن أن تستفيد جميع الأجيال القادمة".

في الختام دعا الوزير د. رشا راغب لحضور حفلة للقاء جميع المجموعات التي حضرت من جنوب السودان ممثلةً عن الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقد قوبل ذلك بالترحاب.

الجدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وتخريج 79 متدرب في الدفعة الثانية الذين تلقوا التدريب الميداني في 3 أكتوبر الماضي واستمر لمدة شهر في جميع المحافظات، وقد بدأت الدفعة الثالثة في 8 نوفمبر الماضي وعددهم 65 متدرب سيتم تدريبهم لمدة عام 9 أشهر تدريب نظري، و3 أشهر تدريب ميداني.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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