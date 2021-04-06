جامعة القناة تعلن الفائزين بجوائز مؤتمر شباب الباحثين الثامن

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، جوائز مؤتمر شباب الباحثين الثامن في مجالات علوم الحياة وعلوم الصحة والعلوم الإنسانية.وأكدت هجرس، أن جائزة أفضل بحث في مجال علوم الحياة، فاز بالمركز الأول الباحثة سمر محمد شعبان أحمد أحمد، كلية الطب البيطري، وبالمركز الثاني الباحثة إسراء محمد الداودي محمد، كلية الطب البيطري، المركز الثالث الباحثة أمنية محمود أحمد أحمد الشامي، كلية العلوم، المركز الرابع الباحثة ياسمين إسماعيل السيد نصر الله، كلية الزراعة، أما المركز الخامس حصل عليه الباحث حسام حمدي نصر الله حمد، كلية العلوم، المركز السادس جاءت الباحثة ساره نورالدين إبراهيم حسين، كلية العلوم.وعن جائزة أفضل بحث في مجال علوم الصحة، أعلن الدكتور تامر حسنين، مقرر لجنة شباب الباحثين والمؤتمر، حصول الباحثة إيمان محمد محمدي، كلية طب الأسنان على المركز الأول، المركز الثاني الباحثة منلا محمد مجدي علي دهب، طب الأسنان، المركز الثالث الباحثة آية رشدي وصفي محمد السيد حماد، طب الأسنان.وأعلن الدكتور سعيد نوار، مساعد مقرر المؤتمر، جائزة أفضل بحث في مجال العلوم الإنسانية والتى حصلت عليها الباحثة سوسن عبد الحليم محمود الأكراشي، كلية التربية.