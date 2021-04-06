رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يكرم القبطان البحرى المشارك في جهود تعويم السفينة الجانحة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:28 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الكابتن محمد القاضي "قبطان بحري بهيئة قناة السويس" وأحد أفراد الطاقم الذي شارك في جهود تعويم السفينة البنمية العملاقة التي جنحت أثناء مرورها في المجرى الملاحي لقناة السويس أواخر شهر مارس الماضي.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه القبطان البحريأحد أبناء بني سويف"،حيث أهداه المحافظ درع المحافظة،تقديرا لمشاركته ضمن أفراد طاقم تعويم السفينة الجانحة"إيفر جيفن"،معربا عن سعادته بمشاركة أحد أبناء المحافظة في هذه الملحمة البطولية التي ظل يراقبها العالم أجمع، نظرا ً للأهمية الإستراتجية للقناة وتأثيرها على حركة الاقتصاد التجارة العالمية، مشيدا بإدارة الدولة للأزمة رغم التحديات وحملات التشويه والتشكيك،حتى أثلج الله صدورنا بالنجاح في إنهاء الأزمة وأثبت أبنا مصر قدرتهم على التعامل باقتدار مع الأزمات، وانتظمت حركة المرور بالممر الملاحي العالمي

وأعرب قبطان بحري "محمد القاضى" عن امتنانه لهذه اللفتة الطبية من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وحرصه على لقائه بمكتبه لتكريمه وإهدائه درع المحافظة مشيرا إلى اعتزازه بهذا التكريم بصفة خاصة لأنه جاء من محافظته "بني سويف" التي يعتز ويفخر بانتمائه لها، ويكن كل تقدير واحترام لأهلها الطيبين.

موضوعات متعلقة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 6-4-2021

حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر


الصور

image description

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمشروعات مبادرة تطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط: بدء العمل في إنشاء 7 كليات بالجامعة الأهلية

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة «كافيه» حسن شاكوش

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

سلالة جديدة من كورونا في رومانيا

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

«أسيوط الجديدة» تختتم أسبوعها الثقافي احتفالًا بالمرأة

«حروب الجيل الرابع» بثقافة تحيا مصر في الأسمرات

قصور الثقافة تحتفل بأعياد الربيع ويوم اليتيم بالغربية

وليد طلعت: هضم العامية المصرية من اللغات والمفردات جعل لها وجودا خاصا