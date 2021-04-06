محافظ بني سويف يكرم القبطان البحرى المشارك في جهود تعويم السفينة الجانحة

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الكابتن محمد القاضي "قبطان بحري بهيئة قناة السويس" وأحد أفراد الطاقم الذي شارك في جهود تعويم السفينة البنمية العملاقة التي جنحت أثناء مرورها في المجرى الملاحي لقناة السويس أواخر شهر مارس الماضي.جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه القبطان البحريأحد أبناء بني سويف"،حيث أهداه المحافظ درع المحافظة،تقديرا لمشاركته ضمن أفراد طاقم تعويم السفينة الجانحة"إيفر جيفن"،معربا عن سعادته بمشاركة أحد أبناء المحافظة في هذه الملحمة البطولية التي ظل يراقبها العالم أجمع، نظرا ً للأهمية الإستراتجية للقناة وتأثيرها على حركة الاقتصاد التجارة العالمية، مشيدا بإدارة الدولة للأزمة رغم التحديات وحملات التشويه والتشكيك،حتى أثلج الله صدورنا بالنجاح في إنهاء الأزمة وأثبت أبنا مصر قدرتهم على التعامل باقتدار مع الأزمات، وانتظمت حركة المرور بالممر الملاحي العالميوأعرب قبطان بحري "محمد القاضى" عن امتنانه لهذه اللفتة الطبية من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وحرصه على لقائه بمكتبه لتكريمه وإهدائه درع المحافظة مشيرا إلى اعتزازه بهذا التكريم بصفة خاصة لأنه جاء من محافظته "بني سويف" التي يعتز ويفخر بانتمائه لها، ويكن كل تقدير واحترام لأهلها الطيبين.