«المقاولات والاستثمار»: اشتراطات البناء تنهي استغلال الأراضي الزراعية
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:28 م
دعاء أبو العزمطباعة
أكد وائل الشريف، عضو شعبة المقاولات والاسثمار العقاري بغرفة الجيزة التجارية، أن تراخيص البناء وفقًا للاشتراطات الجديدة ستقضي على عشوائية البناء التي كانت موجودة في السابق، أيضًا على ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على الاشتراطات البنائية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى ومنظومة التراخيص، مؤكدًا خلال اجتماع مجلس المحافظين، أنه سيتم البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وكذا منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية مايو المقبل ولمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من يوليو المقبل.
وأضاف الشريف، أن هذه الاشتراطات ستحافظ على صحة المواطنين وحقهم في حياة صحية، وتأتي أيضًا في إطار حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة للمواطنين، وضمان وصول كافة الخدمات للمناطق العشوائية الخارجة عن التخطيط العمراني للدولة.
ولفت إلى أن شروط البناء الجديدة مهمة جدًا، حيث في السابق كان الكل يبني بطريقة عشوائية وبدون انضباط، لذلك تلك الاشتراطات تضع الأمور في نصابها الصحيح، كما أنها ستساهم في تغيير المفهوم العمراني والثقافي لديهم عن طريق استحداث مفاهيم جديدة تعكس الوجه الحضاري.
وأكد الشريف أن تطبيق الاشتراطات الجديدة يأتي في إطار الحرص على البناء وفق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تأتي في إطار خطة الدولة المصرية وجهودها المستمرة نحو بناء دولة حديثة قائمة على أسس التخطيط والجودة العمرانية، وبما يحقق السلامة الانشائية للمقيمين بالعقارات والمباني الجديدة، وبما يتناسب أيضا مع قدرة البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي لكل منطقة والخدمات الصحية والتعليمية واللوجستية بها، وهو الأمر الذي يحقق العدالة والتوازن لكافة فئات الشعب ويحد من عدم وصول بعض الخدمات أو التحميل الزائد علي شبكات البنية التحتية الحالية.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على الاشتراطات البنائية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى ومنظومة التراخيص، مؤكدًا خلال اجتماع مجلس المحافظين، أنه سيتم البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وكذا منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية مايو المقبل ولمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من يوليو المقبل.
وأضاف الشريف، أن هذه الاشتراطات ستحافظ على صحة المواطنين وحقهم في حياة صحية، وتأتي أيضًا في إطار حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة للمواطنين، وضمان وصول كافة الخدمات للمناطق العشوائية الخارجة عن التخطيط العمراني للدولة.
ولفت إلى أن شروط البناء الجديدة مهمة جدًا، حيث في السابق كان الكل يبني بطريقة عشوائية وبدون انضباط، لذلك تلك الاشتراطات تضع الأمور في نصابها الصحيح، كما أنها ستساهم في تغيير المفهوم العمراني والثقافي لديهم عن طريق استحداث مفاهيم جديدة تعكس الوجه الحضاري.
وأكد الشريف أن تطبيق الاشتراطات الجديدة يأتي في إطار الحرص على البناء وفق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تأتي في إطار خطة الدولة المصرية وجهودها المستمرة نحو بناء دولة حديثة قائمة على أسس التخطيط والجودة العمرانية، وبما يحقق السلامة الانشائية للمقيمين بالعقارات والمباني الجديدة، وبما يتناسب أيضا مع قدرة البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي لكل منطقة والخدمات الصحية والتعليمية واللوجستية بها، وهو الأمر الذي يحقق العدالة والتوازن لكافة فئات الشعب ويحد من عدم وصول بعض الخدمات أو التحميل الزائد علي شبكات البنية التحتية الحالية.