رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شمال سيناء تشارك في التصفيات النهائية لمسابقة المشروع القومي للقراءة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:25 م
لمسابقة المشروع القومي
لمسابقة المشروع القومي للقراءة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
تشارك مدارس محافظة شمال سيناء حاليا في التصفيات النهائية لمسابقة المشروع القومي للقراءة على مستوى الجمهورية، والمقامة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 5 إلى 8 أبريل الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلنت الدكتورة أزهار عبدالمنعم، مدير إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ومنسق عام المشروع بالمحافظة، أنه سبق تشكيل 5 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة والتصفية بينها، حيث فاز في التصفيات والتصعيد لتمثيل المحافظة على مستوى الجمهورية 20 طالبًا وطالبة و3 معلمات من مختلف المراحل التعليمية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأشارت إلى أن المشروع يتوافق مع رؤية مصر 2030 ومع أجندة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يهدف إلى تحفيز المؤسسات التربوية والمجتمعية والإعلامية لجعل الإهتمام بالقراءة جزءا من أولوياتها وصولًا إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، الأمر الذي سيجعل مصر متصدرة ثقافيا بأطفالها وشبابها وسائر مواطنيها، ويهدف أيضًا إلى تشجيع القراءة لدى كل فئات المجتمع المصري وجعلها ممارسة يومية لطلاب المدارس والمعلمين لتمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، وكذلك تحفيز المؤسسات التربوية والمجتمعية والإعلامية لجعل القراءة من أهم أولوياتها، ويرتكز المشروع على 4 أبعاد، وهي التنافس المعرفي الذي يهتم بالمنافسة بين الطلاب في القراءة، المدونة الماسية التي تهتم بالمنافسة بين طلاب الجامعات في القراءة، والمعلم المثقف والذى يعبر عن المنافسة بين المعلمين في القراءة، والمؤسسة التنويرية وهو البعد الذي يسعى إلى المنافسة بين المؤسسات المجتمعية في القراءة.

وأضافت مدير إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه سبق لفريق المحافظة الاشتراك في انطلاق المشروع الوطنى للقراءة الذي أقيم في الإسماعيلية بمشاركة وفود 6 محافظات، وهي الإسماعيلية والشرقية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء مشددة على أهمية المشروع، حيث يساهم في العمل على تشجيع الطلاب على الاطلاع والثقافة من خلال القراءة.

يذكر أن المشروع الوطنى للقراءة أطلقته وزارة التربية والتعليم وتشارك فيه محافظة شمال سيناء ضمن محافظات الجمهورية.

موضوعات متعلقة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

تفاصيل تورط 3 متهمين بقضية فيرمونت فى الاعتداء على فتاة بالساحل الشمالى

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش


الصور

image description

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمشروعات مبادرة تطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط: بدء العمل في إنشاء 7 كليات بالجامعة الأهلية

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة «كافيه» حسن شاكوش

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

سلالة جديدة من كورونا في رومانيا

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

«أسيوط الجديدة» تختتم أسبوعها الثقافي احتفالًا بالمرأة

«حروب الجيل الرابع» بثقافة تحيا مصر في الأسمرات

قصور الثقافة تحتفل بأعياد الربيع ويوم اليتيم بالغربية

وليد طلعت: هضم العامية المصرية من اللغات والمفردات جعل لها وجودا خاصا