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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 25788 قضية متنوعة خلال يومين

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:24 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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كثفت الإدارات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية والتي تضمنت ضبط 25788 قضية متنوعة.

نفذت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الإدارة عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 5823 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

و أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 16954 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات
شروط التعاقد، فيما ضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات 365 قضية متنوعة، في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية.

و في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية تم ضبط 81 قضية مصنفات سمعية وسمعية بصرية، ومطبوعات.


في حين أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن ضبط 11 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفي.


وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية في مجال متابعتها للأسواق من ضبط 2443 قضية تموينية متنوعة منها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وقمح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر.

وضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم 111 قضية فى مجالات الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.

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