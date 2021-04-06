الإمارات تعلن بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة النووية

‏أعلن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، بدء تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في الإمارات.وكتب بن زايد، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "بفضل الله، تتواصل إنجازاتنا في الوقت الذي نحتفي فيه بالعام الخمسين".وأضاف: "اليوم تبدأ أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري.. إنجاز عربي تاريخي، نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل الإمارات في القطاعات الحيوية".وتقع محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وتطل على الخليج العربي، وتأتي ضمن مساعي الإمارات المنتجة للنفط لتنويع مصادر الطاقة فيها.من جانبه، قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "‏محطة تاريخية دخلتها دولة الإمارات اليوم.. جهد 10 أعوام.. و2000 مهندس وشاب إماراتي.. و80 شريك دولي.. ورؤية قائد أدخل الإمارات مرحلة تنموية غير مسبوقة".وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "أول ميجاوات من أول محطة نووية عربية يدخل شبكتنا الكهربائية.. مبروك شعب الإمارات.. مبروك لأخي محمد بن زايد ".