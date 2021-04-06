عُمان وسويسرا تبحثان الأمور المتعلقة بالمجالات البحرية

بحث قائد البحرية السلطانية العُمانية اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي مع عضو المجلس الاتحادي ورئيس الوزارة الاتحادية للشئون الخارجية بجمهورية سويسرا غنازيو كاسياس عددًا من الأمور المتعلقة بالمجالات البحرية بين البلدين.وذكر وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين استعرضا عددًا من الأمور ذات الاهتمام المشترك، كما استمع عضو المجلس الاتحادي السويسري بإيجاز لشرح عن مهام وأدوار المركز المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، وعمليات البحث والإنقاذ والإشراف على إجراءات الحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر بما يضمن ويعزز سلامة الملاحة.