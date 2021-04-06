أجرها نادي سموحة.. فرج عامر يكشف لوفد «النواب» أغلى محطة وقود في مصر

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنه أول نادي في مصر يطبق قانون الاستثمار الرياضي، واستطاع تحقيق نجاحات كبيرة في ذلك الملف وأنه استطاع تأجير أغلى محطة وقود في مصر، جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لنادي سموحة في إطار الجولة التي تقوم بها لزيارة عدد من مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية.وقال رئيس نادي سموحة، أن النادي استطاعت الحصول على أرض سكنية بمدينة العلمين الجديدة، وسيتم إنشاء مدينة سكنية فيها على أحدث مستوى، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من بيع 50% من المدينة خلال ساعتين فقط من فتح باب التقديم، ووصلت نسبة البيع حاليا إلى70%، مضيفا قمنا بتأجير أغلى محطة وقود في مصر بقيمة 6 مليون و500 ألف، وكانت بمنطقة الزمالك بالجيزة ووصل سعرها إلى 3 مليون و500 ألف.وأشار "عامر"، إلى أن النادي كان ملزما بدفع مبلغ 51 مليون جنيه شهريا للحكومة سعر أرض العلمين والضرائب وغيرها، ولكنها انخفضت إلى 31 مليون جنيه عقب جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن شركة النادي ستقوم بإنشاء أول فندق ذكي بمدينة العلمين.من جانبها أشادت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة المهندس فرج عامر، وهو ما انعكس على ظهور النادي بصورة مشرفة، على مستوى الإنشاءات وخدمة الأعضاء، وتفقدت عددا من المنشآت الرياضية، بالنادي تضمنت ملعب البولينج ومجمع حمامات السباحة، وملاعب كرة القدم.وضم وفد لجنة الشباب الذي يترأسه النائب محمود حسين، رئيس اللجنة كلا من النائب حسام غالي، أمين سر اللجنة - درويش مرعي حازم إمام - محمد عمر طارق السيد - ولاء عبد الفتاح - خالد بدوي - هادية حسني - آية مدني - محمود توشكي - غادة علي- هادية منسي - إبراهيم عبد اللطيف، أمين اللجن، ووشارك من نواب الإسكندرية عبد الفتاح محمد عبد الفتاح - رزقي راغب- سامح السائح- طارق السيد.