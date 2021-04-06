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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الكهرباء: 25 ألفًا و700 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:38 م
الكهرباء
الكهرباء
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ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الثلاثاء، بلغ 25 ألفًا و700 ميجاوات مقابل 25 ألفًا و100 ميجاوات أمس، فيما بلغ أدنى حمل أمس 16 ألفًا و969 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددًا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال بعض التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وقد فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط 9 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى 30 أبريل الماضي.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

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