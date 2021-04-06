قصور الثقافة تحتفل بأعياد الربيع ويوم اليتيم بالغربية

شاركت فرقة بيت ثقافة كفرالزيات في الحفل الفني الذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة، على مسرح المركز الثقافي بطنطا، ضمن احتفالاتها بأعياد الربيع، حيث استمتع أهالي الغربية بباقة منوعة من أغاني كبار المطربين في مصر، والوطن العربي، تضمنت الحفلة العديد من الأغانى المتنوعة منها "اسمعوني" للمطربة الكبيرة وردة، "توبة" للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، "يا بتاع التفاح" للراحل الفنان عبدالغني السيد، "حبينا" للموسيقار الكبير فريد الأطرش.وفي إطار احتفالات الهيئة بيوم اليتيم، ناقشت مكتبة الطفل والشباب بقرية شرشابة آليات رعاية اليتيم من أجل التمهيد لدمجه في المجتمع مع السعي خلف اكتشاف مواهبه وتأهيله لمواجهة تحديات سوق العمل.