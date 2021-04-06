نائب رئيس جامعة عين شمس يفتتح أولى جلسات مؤتمر «جامعات الجيل الرابع»

افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب أولى جلسات المؤتمر العلمي التاسع للجامعة، والذي يقام تحت عنوان "جامعات الجيل الرابع بين الواقع والطموحات"، تحت رعاية وبرئاسة الدكتور. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.حضر الافتتاح، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر وأد. طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.حيث استعرض سعود فعاليات نشاط قطاع التعليم والطلاب على مدار اليوم الأول للمؤتمر والذي يتضمن ١٢ جلسة نقاشية متنوعة، لافتًا إلى أن القطاع يشارك في مؤتمر الجامعة هذا العام برؤية مختلفة تضع الطالب في الصفوف الأولى ليكون طرفًا فاعلًا ومؤثرًا في كافة الأنشطة المزمع إقامتها ضمن فاعليات المؤتمر، فلأول مرة تقام عدة مسابقات للطلاب من خلال مركز الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة I hub، تهدف إلى استنفار طاقات وإبداعات الشباب الجامعي بما يسهم في خلق بيئة أكاديمية فريدة قادرة على التأثير الإيجابي بشكل أو بآخر في طبيعة العملية التعليمية وجعل المرحلة الجامعية خطوة على الطريق نحو الدخول بقوة لسوق العمل والحياة العملية، كما تحفز جهود الجامعة للتحول نحو جامعة من جامعات الجيل الرابع.وأشار إلى أن المسابقات التي تشمل ثلاث مسارات، وهي ( مسابقة المسار الطبي والذي يتناول نموذج محاكاة منظمة الصحة العالمية، مسابقة مسار الابتكار، ومسابقة مسار العلوم التربوية والإجتماعية)، يقوم الطلاب المشاركون في كل مسار من مسارات المسابقة الثلاث، بتقديم نموذج محاكاة للدور الذي يمكن أن تقوم به كل كلية في تحول الجامعة لجامعة من جامعات الجيل الرابع، وتتكون لجنة التحكيم من مديري مكاتب مركز الإبتكار وريادة الأعمال في كل كلية ومعهد بالجامعة.وأضاف أنه تم رصد جوائز ضخمة للطلاب الفائزين في المسابقات بإجمالي جوائز تصل إلى ٧٠ ألف جنيه، على أن يتم إعلان النتائج في الجلسة الختامية لليوم الأول للمؤتمر في تمام الرابعة عصرًا.تحدث في الجلسة الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي سابقًا وعميد كلية الهندسة الأسبق، حيث استعرض "مفهوم جامعات الجيل الرابع"، مشيرًا إلى تطور طبيعة الجامعات منذ الجيل الأول والذي كان يٌعنى بالتعليم فقط بتمويل من الحكومات أو الكنائس، ثم الجيل الثاني والذي أعطى مزيد من الاهتمام للبحث العلمي، مرورًا بجامعات الجيل الثالث والذي قام على التفكير في احتياجات المجتمع وربط التعليم بخدمة المجتمع وسعى لتطبيق شعار جامعات بلا أسوار حتى وصلنا إلى جامعات الجيل الرابع التي تعمل على الاهتمام بالصناعة وهو ما يساعد في تطور وتقدم الدول والمجتمعات.واستعرض الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال رؤية جامعة عين شمس لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة والرعاية الكاملة التي توليها الجامعة لهذا التوجه، ومنها تخصيص مبنى مجهز على أعلى مستوى ليكون مقرًا للإبتكار وريادة الأعمال بتكلفة بلغت ١٠ ملايين جنيه.واختتمت الجلسة الأولى بجولة شاملة داخل معرض الإبتكار المقام على هامش المؤتمر.