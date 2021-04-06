محافظ الوادي الجديد يبحث مع «تنمية الصعيد» تطوير مجمع التمور

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وفد هيئة تنمية الصعيد الذي يزور المحافظة، لتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والهيئة لتطوير مجمع التمور.واستعرض الجانبان الموقف الحالي للمجمع وخطوات تنفيذ خطة التطوير وإدخال خطوط إنتاج جديدة لتصنيع الوجبة المدرسية واستخلاص كحول إيثانول طبي من التمور منخفضة الجودة، وزيت من نوى البلح وألياف غذائية صحية واستخدام جريد النخيل في صناعة الأثاث الخشبي، وإعادة تدوير مخلفات النخيل واستخدامها في صناعة الأعلاف للمواشي.