«حروب الجيل الرابع» بثقافة تحيا مصر في الأسمرات

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة القاهرة بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات محاضرة بعنوان "حروب الجيل الرابع"، حاضرها اللواء أركان حرب د. محمد محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني سابقًا، الذي تناول تعريف مفهوم حروب الجيل الرابع وأنها حروب غير متماثلة ولا تكون بين جيش وآخر، أو صدام مباشر بين دولة وأخرى وتستخدم فيها الدولة كل الوسائل والأدوات المتاحة ضد الدولة العدو لإضعافها وإجبارها على تنفيذ إرادتها دون تحريك جندي، حيث تستخدم فيها الإعلام والاقتصاد والرأى العام، فهذه الحرب تنفذ من خلال هدم الدولة من الداخل والحصار الاقتصادى والاشاعات والحرب النفسية.وعرف الغبارى الإشاعة بأنها استخدام مخطط للدعاية المغرضة من جانب الدولة أو مجموعة من الدول ضد الدولة المعادية بهدف التأثير على عواطف وأفكار وشعب هذه الدولة بما يحقق أهداف الدولة المخططة، أما الحرب النفسية فهى التأثير على الروح المعنوية أثناء القتال فقط وتختلف عن العمليات النفسية من حيث مستوى استخدامها وأساليبها واستمراريتها، كما أشار إلى معنى الأمن القومي والأهمية الاستراتيجية للموقع فموقع مصر الجغرافى جعلها مطمعًا للدول على مر التاريخ حيث تقع فى موقع متوسط بين قارات العالم.أوضحت مدير عام فرع ثقافة القاهرة أننا نستهدف التوعية بمخاطر حروب الجيل الرابع لزرع قيم الانتماء وحب الوطن، وفى ظل النقلة النوعية التى تستهدف أهالي الأسمرات ثقافيًا وفكريًا لرفع درجات الوعى لديهم بما ينعكس على الحد من ظاهرة التطرف في المجتمع والتوعية بقيم التسامح وقبول الآخر والتي يندشها الوطن.