رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدبيبة: تحدي الهجرة غير الشرعية يربط معاناة ليبيا وإيطاليا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:41 م
عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة
عبير سليم
طباعة
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إن ليبيا وإيطاليا تعانيان من تحد مشترك وهو ملف الهجرة غير الشرعية.

وأضاف الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس، أن البلدين يجب أيضا أن يتعاونا للتصدي للإرهاب.

من جهته أكد دراغي، على أن سيادة ليبيا تبدأ في التعاون المشترك بين البلدين من خلال التعاون الأمني، مشيرا إلى أن بلاده هى البلد الوحيد الذي ظل مفتوحا في إطار الهجرة الإنسانية.

وحل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الثلاثاء، ضيفا على العاصمة الليبية، في أول زيارة رسمية إلى الخارج منذ توليه مهامه، وفقا لما نقلته "بوابة إفريقيا" الليبية، فقد بحث مع الدبيبة عددا من الملفات المهمة، على رأسها مستجدات الشأن السياسي، الهجرة غير النظامية، ملف الأمن، والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

«ارتفاع وانخفاض الحرارة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس لنهاية الأسبوع

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 6-4-2021


الصور

image description

جامعة أسيوط: بدء العمل في إنشاء 7 كليات بالجامعة الأهلية

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

image description

إصابة 4 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط ساحل سليم

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

سلالة جديدة من كورونا في رومانيا

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

«أسيوط الجديدة» تختتم أسبوعها الثقافي احتفالًا بالمرأة

«حروب الجيل الرابع» بثقافة تحيا مصر في الأسمرات

قصور الثقافة تحتفل بأعياد الربيع ويوم اليتيم بالغربية

وليد طلعت: هضم العامية المصرية من اللغات والمفردات جعل لها وجودا خاصا