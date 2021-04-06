الدبيبة: تحدي الهجرة غير الشرعية يربط معاناة ليبيا وإيطاليا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إن ليبيا وإيطاليا تعانيان من تحد مشترك وهو ملف الهجرة غير الشرعية.وأضاف الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس، أن البلدين يجب أيضا أن يتعاونا للتصدي للإرهاب.من جهته أكد دراغي، على أن سيادة ليبيا تبدأ في التعاون المشترك بين البلدين من خلال التعاون الأمني، مشيرا إلى أن بلاده هى البلد الوحيد الذي ظل مفتوحا في إطار الهجرة الإنسانية.وحل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الثلاثاء، ضيفا على العاصمة الليبية، في أول زيارة رسمية إلى الخارج منذ توليه مهامه، وفقا لما نقلته "بوابة إفريقيا" الليبية، فقد بحث مع الدبيبة عددا من الملفات المهمة، على رأسها مستجدات الشأن السياسي، الهجرة غير النظامية، ملف الأمن، والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.