بـ4 ملايين جنيه.. تفاصيل تطوير شارع التحرير بشرق سوهاج

تواصل الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج برئاسة المحاسب عامر عوض، أعمال تطوير شارع التحرير بتركيب البلدورة وبلاط الأرصفة، بالجزيرة الوسطى، أحواض الزهور، بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بالشارع وتزامنًا مع أعمال الرصف.وأكد عوض، أن هذه الأعمال تأتي ضمن الخطة الاستثمارية وفي إطار برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الذي يستهدف تلبية احتياجات التنمية المحلية الحيوية، وأن الأعمال تتواصل وفق رؤية متكاملة لرفع كفاءة الشارع وظهوره بالمظهر الحضاري اللائق.يذكر أن المحاسب عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، تفقد خلال جولة ميدانية الأعمال الجارية لتطوير شارع التحرير، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل أيّة معوقات، بحضور المهندس مؤمن محمد عبد الحميد، مدير مديرية الطرق، ومساعدي رئيس حي شرق ومسئولي المشروعات والطرق بالحي.وشدد عوض على تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقًا للجدول الزمني المحدد، والمقرر لها شهر أبريل القادم.وتابع عوض أعمال رمي طبقة الأساس تمهيدًا لبدء أعمال الرصف من أمام كنيسة ماري جرجس وحتى تقاطع شارع الشهيد المستشار عمر حماد "15 سابقا" بطول 755 مترًا، وتفقد كذلك أعمال إنشاء الأرصفة الجانبية والبلدورات، مؤكدًا على قيام تنسيق كامل بين مديرية الطرق وحي شرق لعدم تعارض أعمال الرصف والتجميل.يذكر أيضًا أن الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج برئاسة المحاسب عامر عوض، بدأت أعمال رصف شارع التحرير بطول 2 كيلو متر وتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه.وأوضح رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، أنه بدأت أعمال رصف شارع التحرير بطول 2 كيلو متر وتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.وأكد عوض أن أعمال الرصف بدأت بعد انتهاء أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه، مشيرًا إلى أن أعمال الرصف تأتي ضمن الخطة الاستثمارية وضمن خطة أشمل لتطوير الشارع ورفع كفائته وظهوره بالمظهر الحضاري اللائق وفي إطار برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.