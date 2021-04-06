82 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، وطلبة معاهد يهودية، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية من جهة باب المغاربة.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، في بيان مقتضب، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن 32 مستوطنًا، و12 عنصرًا من المخابرات، و50 طالبًا يهوديًا، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية.