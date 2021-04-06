«أسيوط الجديدة» تختتم أسبوعها الثقافي احتفالًا بالمرأة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط، فعاليات الأسبوع الثقافي احتفالًا بالمرأة فى عيدها، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة محاضرة تثقيفية بعنوان "حقوق المرأة في الإسلام"، حاضرها الدكتور محمود أحمد درديري، أستاذ بجامعة الأزهر بأسيوط.وتناول الحديث حول حقوق المرأة في الإسلام، وأن الإسلام قدر المرأة ووهب لها كل الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها لها المجتمع، وقامت بالإجابة على الأسئلة الشائعة في دور الدولة في دعم حقوق المرأة في المجتمع، بجانب نتاج ورش الإكسسوارات والرسم التى أقيمت طوال فعاليات الأسبوع مع الفنانة إيناس يحيى.