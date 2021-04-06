انطلاق «أهلًا رمضان» في الغردقة بتخفيضات 30%

ينطلق معرض «أهلًا رمضان» بمدينة الغردقة اليوم الثلاثاء، لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات تتفاوت من 25-30%، تنفيذًا لخطة الدولة بتوفير معارض «أهلًا رمضان» بجميع المحافظات لتوفير السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين طوال الشهر الكريم من سلع غذائية عالية الجودة وبأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق.ويقام المعرض تحت إشراف المحافظة ومديرية التموين، ويشارك بالمعرض الغرفة التجارية والصندوق الاجتماعي، ويعمل المعرض طوال أيام الأسبوع وحتى آخر يوم في شهر رمضان الكريم بمواعيد العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً.ويحتوى على 20 محلًا تشمل أنواع السلع، منها الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والياميش وكل مستلزمات الشهر والمجمدات والدواجن واللحوم وأدوات منزلية وملابس.