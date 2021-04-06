«استثمار للمستقبل».. خريطة محطات الطاقة الشمسية في مصر

محطة بنان

محطة الزعفرانة

محطة كوم أمبو

وقع محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عقد بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركات «Belectric–CCC»، لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات بمدينة الزعفرانة بمحافظة السويس، ولم تكن هذه المحطة هى الأولى التي تنشأها مصر خلال السنوات الماضية، بل تحولت مصر إلى مركز للطاقة الشمسية في العالم، وبلغ إجمالي استثمارات الطاقة المتجددة نحو 3 مليارات دولار خلال 2019."الدستور" في السطور التالية عرضت أهم محطات الطاقة الشمسية في مصر، وكيف ساهمت في زيادة إنتاج الطاقة.تهتم مصر ببناء محطات الطاقة المتجددة تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة التي تهدف إلى الوصول إلى 20% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، والوصول إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.وكانت مصر من أوائل الدول في العالم التي اهتمت ببناء محطات الطاقة الشمسية ففي عام 1911 امتلكت مصر أول محطة للطاقة الشمسية في العالم داخل منطقة المعادي وبناها المهندس الأمريكي فرانك شومان المُتخصص في مجال الطاقة الشمسية، وكانت تحتوي على 5 جامعات للطاقة الشمسية، كُل منها بطول 62 متر وعرض 4 أمتار وتفصل بينهم 7 أمتار، استمر تشغيل المُحركات لفترة أقل من عام.ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عاد الاهتمام ببناء محطات الطاقة الشمسية استثمارًا لموقع مصر الجغرافي وسطوع الشمس لشهور طويلة على بعض المحافظات ونفذت مصر أهم محطات للطاقة الشمسية في العالم.ساهمت محطة بنان التي تم افتتاحها في ديسمبر 2019 في محافظة أسوان في تحول مصر لمحور رئيسي للطاقة بالعالم بامتلاكها أكبر وأحدث محطات لتوليد الكهرباء والتى نفذتها شركة سيمنس بقدرات 14.4 الف ميجاوات.وساهم المشروع في توفير 11720 فرصة عمل مباشرة، و23440 غير مباشرة في فترة التنفيذ، و6000 بعد التشغيل، وتم تخصيص 10% من أرباح الشركات المشاركة للمسئولية المجتمعية، كما ساهم في تفادي 2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية في المنطقة وإصدار قوانين داعمة للاستثمار، كما كان للمشروع تأثير تنموي ومجتمعي في المنطقة من خلال تحويل المدرسة الثانوية للصناعة إلى مدرسة للطاقة الشمسية، بعد الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، لتنفيذ مقترح محافظ أسوان لتحويل المدرسة الثانوية الصناعية ببنبان إلى مدرسة للطاقة الشمسية، لتضم كافة حرف الطاقة الشمسية من بدايتها وحتى محطات توليد الكهرباء بجميع جوانبها.تستعد محافظة السويس العام المقبل لتشغيل أول محطة تعمل بالطاقة الشمسية على أرضها، والتي يتم بناؤها حاليًا بتكلفة 38 مليون يورو، بعد توقيع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركات Belectric–CCC إتفاقًا لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات بمدينة الزعفرانة بمحافظة السويس، ويتضمن العقد إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات والربط علي محطة المحولات، بالإضافة إلي أعمال التشغيل والصيانة لمدة 5 سنوات، ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنفذة من أعمال التركيبات في منتصف عام 2022، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 38 مليون يورو، ويتم التمويل من خلال قرض ميسر من بنك التعمير الألماني.تقع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية بقرية فارس بمركز كوم أمبو، والتي بدأ تنفيذها في أكتوبر 2018 بعد توقيع عقد "أكوا باور" اتفاقية شراء طاقة مع الحكومة المصرية لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وبدأت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التشغيل التجريبى للمحطة الشمسية فى كوم أمبو بمحافظة أسوان بقدرة 26 ميجاوات واستثمارات بلغت 350 مليون جنيه.وينفذ المشروع على مساحة تقدر بنحو 500 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن ينتج 53 ألف ميجاواتساعة سنويًا بما يوفر 12 ألف طن بترول مكافئ، ويحد من انبعاثات 30 ألف طن ثانى أكسيد الكربون.