العثور على مخبأ من الأسلحة والعتاد في صلاح الدين العراقية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية العثور على مخبأ من الأسلحة والعتاد ضمن منطقة النباعي التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء - أن قوة من استخبارات اللواء الـ22 وسرية مغاوير اللواء في الفرقة السادسة تمكنت من العثور على مخبأ للأسلحة بداخله 3 صواريخ كورنيت، وأحادية عيار 12.7 ملم، و4 قذائف هاون 120 ملم، و3 قذائف هاون 60 ملم.وأشارت إلى أنه المخبأ به صاروخا قاذفة ضد الدروع، و4 صواريخ قاذفة أشخاص، و7 حشوات دافعة قاذفة وحاويتي عتاد أحادية، وحاوية عتاد (BKC) و40 حشوة دافعة قذائف هاون.وكانت هيئة الحشد الشعبي، قد أعلنت - في وقت سابق - العثور على أسلحة وعتاد كثير لتنظيم داعش الإرهابي في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين.