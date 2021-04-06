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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: واشنطن تعلم موقف موسكو من «اتفاقية السماوات المفتوحة»

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:36 م
جريدة الدستور
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قال رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين جافريلوف، إن الولايات المتحدة تعلم موقف موسكو الواضح بشأن اتفاقية السماوات المفتوحة، مشيرا إلى أنه سيبلغ الأمريكيين بموقف روسيا مرة أخرى يوم 26 أبريل الجاري خلال جلسة اللجنة الاستشارية حول الاتفاقية.

وأضاف جافريلوف: "نحن في الانتظار، أنتم تعلمون موقفنا جيدا، بحلول نهاية شهر مايو المقبل سننهي العمليات الداخلية المتعلقة بالخروج من هذه الاتفاقية".

وتابع: "هذا يعني أنه لن تكون هناك رجعة بمجرد أن يقوم الرئيس الروسي بتوقيع قانون الانسحاب"، مضيفا: "الأمريكيون يعرفون كل هذا، وسوف أخبرهم بذلك مرة أخرى خلال جلسة اللجنة الاستشارية حول السماوات المفتوحة في السادس والعشرين من شهر أبريل الحالي، وموقفنا واضح وسنلتزم به".

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