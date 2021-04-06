«ندى» ابنة مدينة الثغر تحارب البطالة في الصعيد

من الإسكندرية إلى الأقصر، سطرت ندى عمر قصة نجاحها في عالم الطبخ، نفذت مشروعها لتكون نموذجًا لأمهر الطهاه، دائمًا ما كانت تبحث عن فرصتها لتدشين مشروعًا خاصًا من خلال استغلال مهارتها في طهى ألذ وأطيب المأكولات.تقول الشيف ندى عمر، إنها عاشقة للمطبخ، تميزت في صنع مأكولات بحرية كونها تنتمي إلى عرُوس البحر المتوسط، وبعد قدومها للأقصر سعت أيضًا لتعلم وصفات طعام خاصة بأهل الصعيد.وتابعت: تشجيع زوجي منحني كثير من الشجاعة، بدأت أولى خطوات في تنفيذ حلم حياتي، بعرض الطعام عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكانت ردود الفعل مذهله، الجميع بات يشجعني، وبات لدي عملاء يثقون في جودة ما أقدمه من مأكولات.وأضافت: بدأت الخروج عن نطاق التسويق الإلكتروني، بمشروعي الجديد « ندى كار» لبيع وجبات كاملة، من خلال عرضها في سيارة زوجي، ثم توسعت أعمالي حتى بات لدي مطعمًا خاصًا، ووظفت عددا من العمالة سواء طهاه، موظفين بصالة الطعام، وعمال نظافة.