بتخفيضات 30%.. محافظ مطروح يتفقد سيارات قوافل سلع رمضان

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، قوافل السيارات المتنقلة لتوزيع السلع الغذائية الأساسية واللحوم المجمدة والطازجة بأسعار مخفضة بنسب تتراوح مبين 20-30% وتصل 40% لبعض السلع، والتي ستجوب القرى والمناطق النائية بداية من اليوم وطوال شهر رمضان، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية تموين مطروح وعدد من شركات الجملة بالمحافظة، للتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم خلال شهر رمضان، مع توفير كافة إحتياجاتهم مع عرض منتجات بمواصفات عالية وبأسعار مناسبة للتيسير عليهم.ووجه محافظ مطروح بضرورة الإعلان يوميًا عن مناطق توزيع القوافل والمنافذ المتنقلة لتعريف المواطنين بأماكنها يوميا لتحقيق الاستفادة والوصول إليهم بكافة التجمعات والقرى النائية لتلبية كافة احتياجاتهم خلال الشهر الكريم، على أن تكون بمناطق الكيلو 7 والريفية والسيركو بمدينة مرسى مطروح.وأكد شعيب على استمرارية توافر السلع الأساسية بالكميات الكافية بكافة المنافذ الثابتة والمتنقلة ومعارض "أهلا رمضان: بمدن ومراكز المحافظة مع تكثيف الدور الرقابي لضبط الأسواق ومواجهة أي مخالفات.