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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7075 إصابة جديدة بكورونا في بنجلاديش

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:19 م
كورونا
كورونا
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سجلت بنجلاديش 7075 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 644 ألفا و439 حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء- بأنه تم تسجيل 52 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 9318 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أنه تم توزيع 5 ملايين و452 ألفا و634 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في جميع أرجاء بنجلاديش.

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