7075 إصابة جديدة بكورونا في بنجلاديش

سجلت بنجلاديش 7075 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 644 ألفا و439 حالة.وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء- بأنه تم تسجيل 52 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 9318 حالة.وأشارت الجامعة إلى أنه تم توزيع 5 ملايين و452 ألفا و634 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في جميع أرجاء بنجلاديش.