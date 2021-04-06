مساهمو «الدلتا للتأمين» يقرون زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا للتأمين على زيادة أعضاء مجلس الإدارة.وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، أن الجمعية قررت زيادة أعضاء المجلس إلى 11 عضوًا بدلًا من 9 أعضاء، مع تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة.يشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 135.27 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 86.57 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 146.84 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 100.44 مليون جنيه في النصف المقارن من 2019-2020.وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال الفترة إلى 76.73 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 51.46 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.