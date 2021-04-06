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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عبد الغفار» يستعرض تقريرًا حول متابعة أعمال البنية المعلوماتية بجامعة الجلالة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:08 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، حول الزيارة الميدانية التي قام بها فريق تقني من وحدة التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة أعمال البنية المعلوماتية بجامعة الجلالة، وذلك بحضور د. أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة.

وأشار التقرير إلى توجه فريق تقني من وحدة التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة المهندس ناصر الأمير، إلى جامعة الجلالة؛ لتحسين مستوى خدمات الإنترنت المقدمة داخل الكليات وفي الأماكن السكنية للطلاب، وكذلك متابعة أعمال البنية المعلوماتية بالجامعة.

وأوضح التقرير أن الفريق التقني للوزارة تفقد مركز البيانات الرئيسي بالجامعة، وتم التأكد من توافر الإنترنت في المباني والمدرجات بشكل منتظم، كما تم العمل على رفع سرعة الإنترنت والخدمات الإلكترونية المقدمة، تسهيلا على أبنائنا الطلاب في متابعة المحاضرات بنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم وجها لوجه، فضلا عن توفير بيئة تعليمية مناسبة.

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