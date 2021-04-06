استبعاد الإرهاب.. تفاصيل جديدة حول هجوم مبنى الكابيتول

نشرت شرطة واشنطن العاصمة صورة للسكين التي استخدمها المنفذ القتيل للقيام بالهجوم الذي وقع قرب مبنى الكابيتول، حيث قتل ضابطًا وأصاب آخر.وفي التفاصيل، أفادت إدارة شرطة العاصمة بأن محققيها وبالتعاون مع شرطة الكابيتول، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، قد بدأوا تحقيقات في الهجوم باعتباره جريمة قتل، حيث توفي الضابط ويليام إيفانز، وهو من قدامى المحاربين يوم الجمعة الماضي، بعدما اصطدم سائق بحاجز قرب مبنى الكابيتول عند الساعة الواحدة ظهرا يوم الجمعة الماضي.وقالت السلطات إن القاتل نوح جرين، البالغ من العمر 25 عامًا، قد اصطدم بالضباط والحاجز، ثم خرج من السيارة مسلحا بسكين وهاجم ضابطا آخر قبل أن يقتل بالرصاص.فيما أظهرت الصورة التي نشرتها الشرطة ونقلتها "فوكس نيوز"، أمس الإثنين، سكينًا بمقبض خشبي ملقى على الأرض.وكانت شرطة مبنى الكونجرس الأميركي قد أعلنت، مساء الجمعة، رفع درجة التأهب في محيط مجمع يضم الكابيتول وبنايات أخرى بسبب الهجوم.وأكد رئيس شرطة واشنطن، روبرت كونتي، حينها، أنه وفقا لبيانات أولية، فإن الحادث وقع عند إحدى نقاط تفتيش مبنى الكابيتول ولا علاقة له بالإرهاب.فيما كشف المحققون، الإثنين، أنهم يركزون في تحقيقاتهم بشكل متزايد على الصحة العقلية للمهاجم "جرين" من أجل تحديد أي دافع للهجوم.وقال المسؤول إن المحققين علموا أن المشتبه به كان يعاني من الأوهام، والبارانويا، وأفكار انتحارية.