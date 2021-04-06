ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 12042 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ11971 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 71 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.كما تم تحرير 613 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 153 قضية فى مجال منع تداول "الشيشة" بإجمالي مضبوطات 950 "شيشة".