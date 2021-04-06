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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الشباب والرياضة» تحتفل باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:26 م
مرض التوحد
مرض التوحد
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احتفلت وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، بمشاركة أكثر من ألفي طفل من ذوي الهمم بمختلف محافظات الجمهورية.

وتضمن الاحتفال الذي نفذته الإدارة المركزية للتنمية الرياضة (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، عددًا من الأنشطة عبارة عن ألعاب لتنمية المهارات الأساسية وألعاب قوى وكرة يد وألعاب ترويحية وكاراتيه، في جميع المحافظات.

ففي قطاع محافظة الإسماعيلية الذي يضم محافظات (الشرقية، القليوبية، بورسعيد، السويس) شارك 700 فرد، وقطاع محافظة الإسكندرية ويضم محافظات (القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، مطروح) شارك 800، وقطاع محافظة المنيا ضم محافظات (بني سويف، أسيوط، سوهاج)، وشارك منه 600 فرد.

وأوضحت الوزارة أنه يوجد مراكز لتدريب أطفال التوحد في 15 محافظة بعدد وحدتين تدريبيتين في الأسبوع طوال العام بمشاركة 100 طفل من كل محافظة، حيث يتم العمل على دمج الأشخاص المصابين بإضراب طيف التوحد في المجتمع بشكل صحيح.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت سنة 2007، اختيار يوم 2 أبريل اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، وذلك لتسليط الضوء على أهمية مساعدة مرضى التوحد لتحسين نوعية حياتهم حتى يتمكنوا من عيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع، وتمت إقامة أول احتفال في عام 2008.

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