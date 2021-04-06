28 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لـ«مصر للألومنيوم»

قالت شركة مصر للألومنيوم (EGAL)، إنه سيتم انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء، الموافق 28 أبريل الجاري.وأضافت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الجمعية ستنظر في اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2021-2022.وكانت الموازنة التقديرية لشركة مصر للألومنيوم لعام 2021-2022، كشفت عن أنها تستهدف التحول للأرباح، مقارنة بالخطة المعتمدة في 2020-2021.وتستهدف الشركة تحقيق أرباح بقيمة 199.87 مليون جنيه خلال 2021-2021، مقابل خسائر بالخطة المعتمدة لعام 2020-2021 قدرها 1.037 مليار جنيه، وخسائر متوقع تحقيقها العام المالي الجاري قدرها 661.25 مليون جنيه.وأشارت الشركة إلى أنها تستهدف مبيعات إجمالية خلال العام المالي المقبل قدرها 11.29 مليار جنيه، مقابل مبيعات بالخطة المعتمدة للعام المالي الجاري، تبلغ 10.53 مليار جنيه، ومبيعات متوقع تنفيذها بقيمة 10.21 مليار جنيه.وبحسب الموازنة يبلغ سعر صرف الجنيه 16 جنيهًا، مقابل سعر صرف بلغ 15.75 جنيه في الخطة المعتمدة للعام المالي الجاري، و15.89 جنيه سعر صرف متوقع.وسجلت الشركة صافي خسائر بلغ 341.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 595.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام.