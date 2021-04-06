بعد موكب المومياوات.. «ذا ناشونال» تضع قائمة بأفضل 5 مواقع أثرية في مصر

وضعت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، قائمة بأفضل 5 مواقع أثرية في مصر وصفتها بأنها تستحق الزيارة بعد موكب المومياوات الملكية الذي انطلق من أمام المتحف المصري في ميدان التحرير مساء السبت، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، واصفة الحدث بأنه "أبرز إمكانات مصر السياحية الرائدة على مستوى العالم أمام الجمهور العالمي".وأضافت الصحيفة "إن موكب المومياوات الملكية لفت انتباه العالم إلى التراث القديم والسخي الذي تمتلكه مصر"، لافتة إلى أن الموكب رافقه عروض فنية أقيمت في أبرز معالم مصر القديمة والأماكن الأثرية التي حكم فيها العديد من الفراعنة من عروشهم في المعابد الرائعة، ما يبرز إمكانات مصر السياحية، لا سيما بعد أن أثر وباء فيروس كورونا بشكل سلبي على قطاع السياحة.وفي هذا الصدد، وضعت "ذا ناشونال" قائمة بأفضل 5 معالم سياحية في مصر قالت إنها "يجب أن تكون على قائمة أي مسافر"، وشملت القائمة: معبد حتشبسوت بالدير البحري الدي وصفته بأنه "واحد من أجمل المعابد في العالم".وََتضمنت القائمة أيضا مدرج أهرامات زوسر في سقارة، وقالت عنه إنه أقدم هرم حقيقي في مصر، تم بناؤه للملك زوسر من الأسرة الثالثة من قبل رئيس وزرائه إمحوتب، واهرامات الجيزة وأبو الهول التي تم بناؤها بين عامي 2589 و2504 قبل الميلاد، وووصفتها" ذا ناشونال" بأن بناءها يعد "شهادة على براعة التخطيط والعمارة للمصري القديم".وشملت القائمة أيضا المتحف القومي المصري للحضارة، الموطن الجديد للمومياوات الـ22 التي نقلت في الحدث المهيب الذي أبهر العالم، والذي فتح أبوابه للزوار الأحد الماضي وسيفتح معرض المومياوات الملكية فيه في 18 أبريل، إلى جانب المتحف المصري الكبير (GEM) بالقرب من أهرامات الجيزة والدي من المقرر أن يتم افتتاحه في الأشهر المقبلة.