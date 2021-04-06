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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1935 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:20 م
كورونا
كورونا
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سجلت وزارة الصحة النمساوية 1935 إصابة جديدة، و35 حالة وفاة، بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة.

وذكر بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 562 ألفًا و907 حالات، تعافى منها 519 ألفًا و202 حالة، بينما توفي 9517 حالة.

وأشار البيان إلى تواجد 2395 حالة في المستشفيات، منها 578 حالة في العناية المركزة.. بينما تلقى لقاح كورونا مليونًا و773 ألفًا و606 حالات.

وذكر البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي: "بورجنلاند 62 وكارينثيا 133 والنمسا السفلى 411 والنمسا العليا 322 وسالزبورج 141 وستيريا 223 وتيرول 171 وفورارلبرج 31 وأخيرا العاصمة فيينا 441 حالة".

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