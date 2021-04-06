محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات تبدأ التشغيل التجاري
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:23 م
وكالاتطباعة
أعلن قادة الإمارات العربية المتحدة على "تويتر" أن أول محطة للطاقة النووية في الدولة بدأت التشغيل التجارية، اليوم الثلاثاء.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي: "اليوم تبدأ أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري.. إنجاز عربي تاريخي".
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي: "اليوم تبدأ أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري.. إنجاز عربي تاريخي".