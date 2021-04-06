محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات تبدأ التشغيل التجاري

أعلن قادة الإمارات العربية المتحدة على "تويتر" أن أول محطة للطاقة النووية في الدولة بدأت التشغيل التجارية، اليوم الثلاثاء.وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي: "اليوم تبدأ أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري.. إنجاز عربي تاريخي".