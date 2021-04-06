تداول 10 آلاف طن بضائع و595 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة شملت 595 شاحنة و10 آلاف طن بضائع.وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أن حركة الواردات شملت 1700 طن بضائع و301 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 8300 طن بضائع و294 شاحنة.وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل ثلاث سفن (أمل ومحبة و"نما إكسبريس")، وغادرته سفينتا "الحرية" و"بوسيدون إكسبريس"، فيما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين "سينا" و"بريدج"، وغادرت ميناء بورتوفيق السفينة "Bani Yas".