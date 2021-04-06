«البيئة» تطلق «E TADWEER» للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية غدا

تنظم وزارة البيئة، غدًا الأربعاء، احتفالية إطلاق المبادرة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وإطلاق مبادرة "E-TADWEER"، بالمركز البيئي الثقافي التعليمي "بيت القاهرة".تقام الاحتفالية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وراندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والرؤساء التنفيذيين لشركتي "راية القابضة" و"فودافون مصر"، وممثل مكتب الالتزام البيئي، وفريق إعداد تطبيق "E TADWEER".يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البيئة على إرساء مفهوم إعادة التدوير، والتخلص الآمن من المخلفات كإحدى ركائز الحفاظ على الصحة والبيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.