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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع قياسي في النفقات الصحية بألمانيا 2020

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:39 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء عن أن النفقات الصحية في ألمانيا ارتفعت في عام 2020 إلى قيمة قياسية تبلغ 425.1 مليار يرورو، وفقًا للتقديرات.

وأوضح المعهد أن هذه القيمة تزيد على ما تم رصده في عام 2019 بإجمالي 14.3 مليار يورو، أي ما يعادل 3.5%، مشيرًا إلى أنه من الصعب في الوقت الحالي تحديد "الحصة الخاصة بنفقات مواجهة فيروس كورونا" من تلك القيم الإجمالية المقدرة.

وأضاف المكتب أن كثيرًا من النفقات التي تم رصدها لمواجهة كورونا حتى الآن يمكن إدراجها بشكل أساسي ضمن ثلاث نطاقات، وهي مدفوعات التعويضات من أجل توفير أسرة رعاية مركزة وأجهزة تهوية (بلغت إجمالي قيمتها 700 مليون يورو)، وكذلك توفير أقنعة وقاية (كمامات) وفقًا لقواعد أقنعة الوقاية من فيروس كورونا (بقيمة 491 مليون يورو)، وكذلك إجراء اختبارات في مكاتب صحة مثلًا ومراكز إجراء اختبارات (بقيمة 286 مليون يورو).

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