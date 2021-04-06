أحرزها طالب بالسادس الابتدائي.. دمياط تحصد ذهبية بطولة الكيك بوكسينج

فاز الطالب يوسف إبراهيم الغرباوي، بالصف السادس الابتدائي بمدرسة وحدة الخياطة الابتدائية المشتركة الجديدة، بمحافظة دمياط بالميدالية الذهبية في بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج للجمهورية.وفاز يوسف الغرباوي، بالمركز الأول في بطولة الجمهورية التي أقيمت بنادي طلائع الجيش بالقاهرة الأسبوع الجاري.