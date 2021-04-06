بـ121 مليون جنيه.. إنشاء محطة المنصورية لتغذية المتحف الكبير

قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوقيع عقد مع الاتحاد المكون من شركة الإسكندرية للأعمال الهندسية وشركة TBEA ZONFA لإنشاء محطة محولات المنصورية جهد 6611 ك.ف سعة ( 4×40 م.ف.أ ) بمهمات من النوع المعزول بالغاز (GIS) غير شامل توريد المحولات الرئيسية، بنظام تسليم المفتاح، لتأمين التغذية الكهربائية لأعمال التطوير الضخمة التى تتم بمنطقة (المتحف المصرى الكبير).يأتي ذلك فى إطار الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية لمشروع المتحف المصرى الكبير (أيقونة توثيق التاريخ)، وفى إطار تضافر الجهود من قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة.وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد حوالى 121 مليون جنيه مصرى، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبمدة تنفيذ تبلغ حوالي 10 أشهر.تأتي مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.