اعتقال داعشيين يخططان لعمليات اغتيال في كركوك العراقية

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على عنصرين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي كانا يخططان لتنفيذ عمليات اغتيال لأفراد القوات الأمنية في محافظة كركوك.وقالت الوكالة ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إن قواتنا تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين لانتمائهما لتنظيم داعش الإرهابي، حيث اعترفا بأنه تم تكليفهما بمراقبة بعض منتسبي الحشد الشعبي والاجهزة الأمنية لغرض اغتيالهم وتصفيتهم.وأضافت الاستخبارات العراقية أن المتهمين اعترفا أيضا بقيامهما بتجنيد الشباب داخل كركوك.وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن في وقت سابق اليوم اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية بالعاصمة بغداد.