أحمد عبدالعزيز يكشف أصعب لحظات حياته في «واحد من الناس».. الجمعة

يحل الفنان أحمد عبد العزيز، ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي في العاشرة مساء الجمعة المقبلة ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة".ويكشف الفنان أسرار وكواليس وحكايات جديدة عن شخصياته الدرامية التي عاشت في وجدان المشاهدين ومنها "يوسف الضوي - بدري بدار - سيف الدولة الحمداني، أنور السادات -محمد عبدة -سليم العطار".كما يكشف ولأول مرة عن أزماته الشخصية بعيدا عن الفن وأسرار خاصة عن حياته الشخصية وأسرته، وأصعب اللحظات في حياته لوفاة والده، كما يكشف عن علاقته بيوسف شاهين وخيري بشارة ويوجه رسائل هامة لأصدقائه من النجوم.تذاع الحلقة على شاشة "الحياة" في العاشرة مساء الجمعة المقبل.