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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة وإصابة 4 من أسرة واحدة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:00 م
حريق شقة
حريق شقة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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كشفت تحريات أجهزة الأمن بالقليوبية، بشأن واقعة نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة مساكن إسكو، أن الحريق نشب بشقة بالدور الخامس بعقار مكون من 8 طوابق، نتيجة ماس كهربائى بالمطبخ انتقل بعدها لغرفة النوم.

وأسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص، "نسمة ع" 40 سنة، حروق 40%، و"محمود م ك" 40 سنة، حروق 20%، و"أحمد م م" 13 سنة حروق 10%، و"فاطمة م م" 7 سنوات، حروق 10%، وتم نقل الحالات لمستشفى ناصر العام والحالات جميعها مستقرة.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب في شقة بمساكن إسكو بشبرا الخيمة، وجرى نقل 4 أشخاص أصيبوا بإصابات خفيفة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب نشب في شقة بمساكن إسكو بشبرا الخيمة.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير امن القليوبية، وعلى الفور انتقل النقيب نور الدين أشرف، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وانتهت أعمال التبريد، وجرى نقل الأب والأم وطفليهما إلى المستشفى بإصابات خفيفة.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمطبخ الشقة وانتقل لغرفة النوم، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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