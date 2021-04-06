إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بأسوان

أصيب 10 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، على طريق الجعافرة بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء.وتلقى مرفق أسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق الجعافرة، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بشكل مبدئي، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.